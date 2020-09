Stand: 11.09.2020 04:10 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bauernverband wählt neuen Präsidenten

Etwa 130 Delegierte des Landesbauernverbandes wählen heute in Linstow (Landkreis Rostock) einen neuen Präsidenten. Bislang gibt es nur einen Kandidaten für den Posten. Es ist der amtierende Verbandschef Detlef Kurreck. Der 61-jährige Landwirt aus Körchow (Landkreis Rostock) wurde 2016 ins Amt gewählt. Vor dem Wahlgang wird Kurreck in einer Rede auf aktuelle Themen der Landwirtschaft blicken. Neben dem aktuell in den Fokus gerückten Thema Afrikanische Schweinepest geht es um Fragen zum Insektensterben und zur Nitratbelastung im Grundwasser.

Bauerntag ohne Öffentlichkeit

Der Bauerntag findet eigentlich im Rahmen der Landwirtschaftsmesse MELA in Mühlengeez statt. Doch diese fällt in diesem Jahr Corona-bedingt aus. Auch der Bauerntag in Linstow findet unter verschärften Auflagen statt. Unter anderem ist er nicht öffentlich und es wurden weniger Delegierte als üblich gewählt.

