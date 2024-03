Stand: 28.12.2016 08:44 Uhr Bauernverband in MV beklagt "Katastrophenjahr"

Mecklenburg-Vorpommerns Bauernverband hat das Jahr 2016 aufgrund der wirtschaftlichen Lage als "Katastrophenjahr" eingestuft. Die Mehrheit der Agrarbetriebe schreibe rote Zahlen, sagte Verbandspräsident Detlef Kurreck. Nach Milchkrise, Ernteeinbußen und niedrigen Erzeugerpreisen setze die Vogelgrippe den Geflügelhaltern zu.

Milchkrise: 60 Betriebe in MV haben 2016 ihr Milchvieh aufgegeben

Das sei so ziemlich das Letzte gewesen, was die Landwirte noch gebraucht hätten, sagte Kurrek im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Dieses verkorkste Jahr werde deutliche Spuren in der Agrarlandschaft hinterlassen, sagte Kurreck. Allein über 60 Betriebe haben nach Verbandsangaben die Milchkühe abgeschafft. Gleichzeitig sprach er den gewerblichen und privaten Geflügelhaltern seinen Dank aus. Sie hätten die schmerzlichen Maßnahmen mitgetragen.

Kurreck: Milchhilfsprogramme kamen zu spät

Zumindest, so Kurreck, habe Agrarminister Till Backhaus (SPD) die Überweisung von 380 Millionen Euro Ausgleichszahlungen an die Landwirte noch vor Silvester zugesichert. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, soll das EU-Geld die Differenz zwischen hohen Standards und geringen Verbraucherpreisen ausgleichen. In vielen Betrieben seien diese Gelder aus Brüssel bereits als Sicherheiten an die Banken abgetreten worden, so Kurreck. Die Milchhilfsprogramme seien ein halbes Jahr zu spät angelaufen, um tatsächlich Wirkung zu zeigen. Inzwischen sei der Rohmilchpreis gestiegen, doch um die Verluste auszugleichen, müßten die Landwirte mehr als 35 Cent pro Kilo Milch erhalten. Für 2017 forderte Kurreck von der Politik mehr Ruhe und Kontinuität und weniger Aktionismus.

Vogelgrippe weiterhin in MV vorhanden

Indes scheint sich die Vogelgrippe im Land abzuschwächen. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat alle Restriktionsgebiete aufgehoben. Dort galten besondere Hygienevorschriften und Transportverbote für Geflügel. Die strikte Stallpflicht bleibe bestehen, hieß es. Nach Überzeugung von Agarminister Backhaus ist die Vogelgrippe noch nicht ausgestanden. Das hoch ansteckende H5N8-Virus sei immer noch präsent, wie Untersuchungen etwa von Kotproben an Wildvogelrastplätzen ergaben. Unter anderem Polen, die Niederlande und Dänemark haben neue Ausbrüche gemeldet.

