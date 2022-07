Stand: 16.07.2022 17:05 Uhr Bauernverband: Bauern sollen trotz hoher Preise zu Saatgutproduzenten stehen

Die Saatgutproduzenten in Mecklenburg-Vorpommern klagen über gestiegene Kosten. Ein Problem ist die derzeitig rasante Entwicklung der Getreidepreise in Folge des Ukrainekrieges. Bauernverbands-Präsident Detlef Kurreck appellierte deswegen im Gespräch mit dem NDR Nordmagazin an die Landwirte im Land, zu den Saatgutproduzenten im Land zu stehen und auch weiterhin ihr Saatgut von ihnen zu kaufen - auch wenn die Preise in Zukunft steigen würden. Jeder versuche zu sparen, wo er könne. Aber Saatgutveredelung sei eine Aufgabe, die sich über mehrere Jahre entwickelt, so der Bauernverbandspräsident. | 16.07.2022 17:04

