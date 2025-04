Bauerntag MV: Landwirte diskutieren über Zukunft der Agrarpolitik Stand: 02.04.2025 06:45 Uhr Beim Bauerntag in Mecklenburg-Vorpommern wollen die Delegierten des Landesbauernverbandes über ihre Forderungen an die künftige Bundesregierung beraten. Im Zentrum stehen vor allem Investition in die Landwirtschaft und Antworten zur künftigen Agrarpolitik.

In Linstow (Landkreis Rostock) werden zum Landesbauerntag MV Delegierte aus allen Landkreisen und Kreiverbänden in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Auf dem Programm stehen unter anderem Fragen zu steigenden Energiekosten, Düngemittelpreise sowie schließende Schlachthöfe. Mit Spannung erwarten die 133 Deligierten der insgesamt 15 Regionalverbände des Bauernverbandes den Besuch von Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD), der gerade erst von der Agrarministerkonferenz in Baden-Baden und den Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und seiner SPD in Berlin kommt. Auf dem Bauerntag will er erste Ergebnisse der Verhandlungen vorstellen.

Bürokratieabbau, Tierhaltung und europäische Agrarpolitik

Schwerpunkte der Beratungen sind vor allem Bürokratieabbau, Rahmenbedingungen für die Tierhaltung, gezielte Investitionen in den ländlichen Raum und Wettbewerbsgleichheit im europäischen Agrarmarkt. Auch die Landjugend ist zu Gast. In Linstow werden die Gewinnerinnen und Gewinner des Landesentscheides eines Berufswettbewerbes für junge Land- und Tierwirte geehrt. Wahlen stehen diesmal nicht an. Im März 2024 war ein neuer Vorstand gewählt worden, Präsident des Bauernverbandes ist seitdem Karsten Trunk, der nun seinen ersten Rechenschaftsbericht vorlegt. Der Bauernverband des Landes hat insgesamt etwa 2.000 Mitglieder.

