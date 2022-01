Stand: 27.01.2022 12:16 Uhr Bauernproteste: Hier kann es zu Behinderungen kommen

Wegen einer Protestaktion der Landwirte müssen Kraftfahrer am Freitag in und um Schwerin und in ganz Mecklenburg und Vorpommern mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Bauernverband des Landes plant ab 9.20 Uhr einen zweistündigen Traktorenkorso um und durch Schwerin - auch eine Kundgebung vor der Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist geplant. Dafür sollen bereits vom frühen Morgen an hunderte Bauern aus allen Landesteilen mit ihren Fahrzeugen Richtung Schwerin unterwegs sein.

Traktoren-Korso führt rund um Schwerin

Mit zwei Konvois fahren die Landwirte in den frühen Morgenstunden los: Eine Gruppe fährt aus dem Osten des Landes von Züssow über Demin, Teterow und Lalendorf. Dann biegt der Konvoi in Hoppenrade ab Richtung Krakow am See. Weiter geht es über Mestlin, Raben-Steinfeld nach Schwerin. Der nördliche Konvoi führt von Neubukow über die 105 und die 106. Auf den entsprechenden Bundesstraßen kann es zu Behinderungen durch die Traktoren kommen.

Start des Korsos ist im Gewerbegebiet Göhrener Tannen. Dann geht es über den Fährweg und die Carl-von-Linde-Straße und die Pampower Straße über die Umgehungsstraße zum Grünen Tal Richtung Zoo. Über die Crivitzer Chausseee fahren die Traktoren auf den Obotritenring zur Wismarschen Straße und An der Chaussee, weiter über die Umgehungsstraße, Gadebuscher Straße, Lübecker Straße, Obotritenring, Ostorfer Ufer, Ludwigsluster Chaussee bis zur Kreuzung Karl-Marx-Allee. Dann fahren die Landwirte eine weitere Runde, anschließend endet der Korso wieder im Gewerbegebiet. Um 14 Uhr soll die Veranstaltung enden.

Protest richtet sich gegen die Landesdüngeverordnung

Mit der Aktion wollen die Bauern gegen den neuen Entwurf der Landesdüngeverordnung und für effektiven Schutz des Grundwassers demonstrieren. Mit dem Entwurf des Landes drohten vielen Bauern weniger Einnahmen, da sie weniger Nährstoffe ausbringen dürften, was wiederum weniger Ernte bedeuten würde. Dabei sei der Zusammenhang mit erhöhten Nitratwerten im Grundwasser nicht belegt, wie der Verband im Vorfeld mitteilte. Zugleich wolle man auf die "desaströse Situation der Tierhalter" im Land aufmerksam machen. Die Agrar- und Ernährungsbranche gilt als einer der wichtigsten Arbeitgeber im Nordosten.