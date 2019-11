Stand: 26.11.2019 06:39 Uhr

Bauerndemo: Traktoren aus MV fahren nach Berlin

Heute morgen ist es in Mecklenburg-Vorpommern zu Verkehrsbehinderungen durch lange Traktorkonvois gekommen. Schon seit Sonntag fahren Landwirte aus dem gesamten Bundesgebiet - zahlreiche auch aus Mecklenburg-Vorpommern - mit ihren Traktoren in Richtung Berlin. Ihr Ziel ist das Brandenburger Tor, wo sie am heute einmal mehr gegen das Agrarpaket der Bundesregierung protestieren wollen.

Weitere Informationen FAQ: Fragen und Antworten zum Bauernprotest Landwirte protestieren erneut gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung. In MV arbeiten knapp 25.000 Menschen in der Landwirtschaft. Zum Thema beantworten wir die wesentlichen Fragen. mehr

Konvoi in Neustrelitz gestartet

In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind Landwirte am frühen Morgen in einem Traktorkonvoi nach Berlin gestartet, Auch hinter der Landesgrenze in Prenzlau und Perleberg gab es Sammelpunkte. Die Polizei begleitete die angemeldeten Konvois und hat dafür zeitweise Straßen gesperrt.

5.000 Traktoren in Berlin erwartet

Nach Angaben der Organisatoren vom Bündnis "Land schafft Verbindung" werden bundesweit mindestens 10.000 Landwirte und 5.000 Traktoren in der Hauptstadt erwartet. Viele Bauern reisen mit der Bahn, dem eigenen Auto oder mit organisierten Bussen an.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Mecklenburg-Vorpommern Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.11.2019 | 05:00 Uhr