Bauern in MV demonstrieren gegen Agrar- und Umweltpolitk Stand: 11.12.2020 08:44 Uhr Landesweit protestieren Bauern heute in MV erneut gegen die aktuelle Agrar- und Umweltpolitik. Der Bauernverband und die Initiative "Land schafft Verbindung" haben die Trecker-Konvois organisiert.

Vier Konvois rollen durch die Regionen Rostock, Schwerin, Greifswald und Neubrandenburg. Die Proteste sind bei den Behörden angemeldet und werden von der Polizei begleitet. Die Landwirte kritisieren vor allem die zahlreichen neuen gesetzlichen Vorgaben in der Tierhaltung und im Ackerbau, sie seien existenzgefährdend. Weniger Dünger und weniger Pflanzenschutzmittel bedeuteten weniger Ertrag, beispielsweise beim Weizen, Raps und Gemüse, und weniger Einnahmen.

Düngelandesverordung und Insektenschutzgesetz in der Kritik

Die Landwirte kritisieren zum Beispiel die neue Düngelandesverordnung. Dabei geht es um die sogenannten roten Gebiete, dort wo es laut Verordnung zu viel Nitrat im Grundwasser gibt. Die Bauern bemängeln unter anderem, dass es keine einheitlichen Messvorgaben gibt. Auch das geplante Insektenschutzgesetz ist den Landwirten ein Dorn im Auge. Den Vorgaben zufolge dürfen viele Pflanzenschutzmittel gar nicht mehr oder nur eingeschränkt eingesetzt werden. Das Probleme dabei sei, dass es für einige Kulturen wie Raps, Weizen und Salat kaum Alternativen gebe.

Bauernverband warnt vor Höfesterben

Ein weiteres Problem der Bauern ist der Preisdruck der Lebensmittelbranche. Kein Tierhalter im Land könne derzeit kostendeckend produzieren, heißt es da aus dem Agrarministerium. Egal ob beim Fleisch oder bei der Milch - die Preise seien ruinös. Der Bauernverband warnt vor einem weiteren Höfesterben. Laut Agrarexperten sind die Preise im Lebensmittel-Einzelhandel ruinös. Zudem würden viele neue Vorschriften, etwa in der Tierhaltung, bundesweit aber nicht EU-weit gelten. Das verzerre den Wettbewerb und treibe hierzulande die Produktionskosten in die Höhe. Der Bauernverband und die Initiative „Land schafft Verbindung“ fordern die Politik auf, nachzubessern beziehungsweise gegenzusteuern. Eine Petition mit konkreten Forderungen überreichen sie am Vormittag Landtags-Abgeordneten in Schwerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.12.2020 | 06:00 Uhr