Bauarbeiten in Bad Doberan: Erneut Sperrung der B105 Stand: 31.03.2023 06:10 Uhr In Bad Doberan kommt es in den kommenden Wochen zu Verkehrsbehinderungen. Im Zuge der B105-Sanierung muss von heute an die Straße im Bereich der Molli-Kreuzung komplett gesperrt werden.

Nachdem im November vergangenen Jahres der erste Abschnitt der B105 in Bad Doberan erneuert worden ist, ist nun bis zum 14. April der Bereich zwischen Stülower Weg und dem Lidl-Markt an der Reihe. Die Ortsdurchfahrt bekommt eine neue Fahrbahndecke und muss aufgrund der großen Arbeitsmaschinen auch in diesem Abschnitt voll gesperrt werden. Die Dampfeisenbahn Molli fährt aber wie gewohnt.

Zwei Umleitungen ausgeschildert

Das Straßenbauamt hat zwei Umleitungen ausgeschildert. Eine nördliche führt über Reddelich und Hinter Bollhagen, eine südliche von Kröpelin über Satow, Hanstorf und Parkentin zurück auf die B105. Schon ab 17. April ist der nächste Bauabschnitt geplant - zwischen Parkentiner Weg und Gewerbegebiet. Bis Sommer soll die komplette Ortsdurchfahrt auf 4,5 Kilometer Länge saniert sein.

