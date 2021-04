Stand: 12.04.2021 20:01 Uhr Bauarbeiten führen zu Behinderungen auf der A24

Auf der A24 kommt es von Montag Abend an zwischen dem Kreuz Schwerin und Hamburg zu Behinderungen. Es müssen 25 beschädigte Betonplatten über eine Gesamtlänge von etwa 100 Kilometern ausgetauscht werden. Gearbeitet wird vor allem nachts. Zunächst ist die Strecke in Richtung Hamburg zwischen dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle Wöbbelin betroffen. Ab der kommenden Woche werden dann die Abschnitte in Richtung Berlin saniert. Ende kommender Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. | 12.04.2021 19:50