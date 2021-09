Bauarbeiten behindern Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin Stand: 09.09.2021 06:00 Uhr Das dauert: Die Bahn erneuert Schienen und Weichen und das über Monate - auf der Strecke Berlin - Hamburg. Dadurch entfallen auch die ICE- und Intercity Verbindungen auf der Strecke Hamburg-Schwerin-Rostock.

Die Fernzüge zwischen Hamburg und Berlin werden umgeleitet und brauchen dadurch bis zu 50 Minuten länger. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Auch im Nahverkehr ergeben sich dadurch Änderungen.

Sanierung nach 17 Jahren

Die 290 Kilometer lange Strecke zwischen Berlin und Hamburg ist 2004 ausgebaut worden - für Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde. Nun stehen laut Deutscher Bahn Modernisierungen an. Die Bahn investiert rund 100 Millionen Euro, in neue Schienen und Weichen sowie Leit- und Sicherheitstechnik. Die Fernzüge halten während der Bauarbeiten nicht in Wittenberge, Ludwigslust und Büchen sondern in Stendal, Salzwedel und teilweise in Uelzen.

Ersatzverkehr und Umleitungen bis Ende November

Ab 22. November sollen dann wieder einzelne ICE-Fahrten für Pendlerinnen und Pendler aus Büchen, Ludwigslust und Wittenberge in die beiden Metropolen möglich sein. Bis dahin müssen Reisende aus diesen Orten auf Ersatzverkehr mit Bussen und Nahverkehrszüge ausweichen. Die Bahn will bis zum 11. Dezember an der Strecke bauen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.09.2021 | 05:30 Uhr