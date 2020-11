Bauarbeiten: Keine Direktverbindung Rostock - Schwerin Stand: 02.11.2020 06:44 Uhr Am Hauptbahnhof in Rostock wird gebaut. Und das hat Folgen für den gesamten Bahnverkehr in der Region. Wer etwa zwischen Rostock und Schwerin unterwegs ist, muss umsteigen.

Die Direktverbindung zwischen Rostock und Schwerin fällt komplett aus. Stattdessen müssen Reisende je nach Uhrzeit über Bützow oder Wismar fahren und dann umsteigen. Zwischen Rostock und Schwaan fährt nur die S-Bahn. Auf der Strecke Rostock - Neustrelitz entfällt der Halt in Güstrow.

Busse zwischen Rostocker Hauptbahnhof und Tessin

Auch wer von Warnemünde nach Güstrow fahren will, kann das nicht mehr durchgehend, sondern muss von heute an am Rostocker Haupbahnhof umsteigen. Diese Einschränkungen gelten bis zum 12. November. Noch etwas länger - bis zum 17. November - bleibt die Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Tessin unterbrochen. Die Züge fallen aus und werden durch Ersatzbusse ersetzt.

Kein Quietschen mehr in Warnemünde

Mitte November wird am Bahnhof Warnemünde gebaut. Hier sollen die Schienen so bearbeitet werden, dass es künftig weniger quietscht, wenn die Züge die Kurve passieren. Erstmal aber wird es laut - die Arbeiten sollen nachts ausgeführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.11.2020 | 06:44 Uhr