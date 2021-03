Stand: 15.03.2021 05:55 Uhr Basketballer der Rostock Seawolves gewinnen in Ehingen

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben in der 2. Bundesliga einen souveränen Auswärtssieg gefeiert. Sie gewannen am Sonntagabend beim Team Ehingen/Urspring mit 97:83. Erfolgreichster Werfer war mit 23 Punkten Sid-Marlon Theis. Allein sieben Mal traf er von jenseits der Drei-Punkt-Linie. Mit dem vierten Sieg in Folge verteidigt die Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann den dritten Tabellenplatz, hinter Jena und dem punktgleichen Team aus Heidelberg. | 15.03.2021 05:55