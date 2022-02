Stand: 20.02.2022 19:00 Uhr Basketball: Rostocker Seawolves gewinnen gegen Jena mit 89:85

Die Rostock Seawolves haben das Spitzenspiel in der 2. Basketball-Bundesliga gewonnen. Beim Zeitplatzierten Jena gab es für den Tabellenführer am Sonntagnachmittag einen 89:85-Erfolg. Nach einem 13:0-Start gingen die Rostocker mit einer Führung ins zweite Viertel. Doch das begann desolat und plötzlich lagen die Thüringer vorne. Die Wölfe kämpften sich aber zurück und führten kurz nach der Pause wieder mit 13 Punkten Unterschied, verspielten den Vorsprung aber erneut. In der Schlussphase war es dann ein Duell auf Augenhöhe, mit dem besseren Ende für Rostock. Die schlechtere Wurfquote wurde durch Kampf und Leidenschaft ausgeglichen. Nijal Pearson war mit 20 Punkten erneut bester Rostocker Werfer. In der Tabelle bauen die Seawolves ihren Vorsprung auf Jena auf vier Punkte Unterschied aus. | 20.02.2022 19:00