Basketball: Rostock Seawolves zu Gast in Bayreuth

In der ersten Basketball-Bundesliga steht für die Rostock Seawolves am Freitagabend ein wichtiges Auswärtsspiel an. Der Aufsteiger muss beim Tabellenvorletzten in Bayreuth antreten. Nur 48 Stunden nach dem Heimspiel gegen Chemnitz sind die Rostock Seawolves schon wieder gefordert. Nach vier Niederlagen in Folge geht es für die Mannschaft heute darum, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu wahren. Beim Auftritt in Bayreuth muss Rostock vermutlich erneut ohne den am Sprunggelenk verletzten US-Amerikaner JeQuan Lewis antreten. "Ich rechne nicht mit seinem Einsatz", so Seawolves-Trainer Christian Held. Beim Team aus Bayern läuft derzeit ebenfalls wenig. Nur einen Sieg aus den vergangenen elf Spielen konnte Bayreuth erringen. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

