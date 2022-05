Stand: 08.05.2022 18:35 Uhr Basketball: Rostock Seawolves verlieren in Jena

Im Kampf um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL) hat Zweitligist Rostock Seawolves in Jena mit 87:97 verloren. Das erste Spiel der Serie "Best of Five" hatte die Mannschaft von Trainer Christian Held am vergangenen Donnerstag noch souverän mit 84:65 für sich entschieden. Die nächste Partie findet am Dienstag in Rostock statt. | 08.05.2022 18:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.05.2022 | 19:00 Uhr