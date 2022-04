Stand: 03.04.2022 06:36 Uhr Basketball: Rostock Seawolves verlieren in Hagen

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben in der zweiten Bundesliga am Abend bei Phönix Hagen mit 97 zu 102 nach der Verlängerung verloren. Im vierten Auswärtsspiel in Folge gab es für die Rostocker die zweite Niederlage. Das Team bleibt dennoch Tabellenführer. Die Seawolves müssen im letzten Spiel der regulären Saison nächsten Sonnabend gegen Karlsruhe gewinnen, um mit der besten Ausgangslage in die Playoffs zum Bundesliga-Aufstieg zu starten. | 03.04.2022 06:40

