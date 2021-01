Stand: 13.01.2021 19:34 Uhr Basketball: Rostock Seawolves verlieren gegen Kirchheim

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben ihr Nachholspiel in der 2. Bundesliga am Mittwoch verloren. Bei den Kirchheim Knights gab es am Abend eine 76:82-Niederlage. Von Beginn an taten sich die Rostocker schwer. Viele Fehlpässe und eine schlechte Wurfquote sorgten dafür, dass die Baden-Württemberger das Heft des Handelns in die Hand nehmen konnten. Am Ende gewann der Tabellensiebte gegen den Favoriten aus Rostock verdient. Rostock bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer. Sonntag sind in der Stadthalle die zwölftplatzierten Tigers Tübingen zu Gast. | 13.01.2021 19:34