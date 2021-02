Stand: 14.02.2021 19:04 Uhr Basketball: Rostock Seawolves verlieren gegen Heidelberg

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben am Sonntagabend das Spitzenspiel in der 2. Bundesliga verloren. Bei den MLP Academics Heidelberg stand es am Ende 78:75. Nachdem die Hansestädter zur Halbzeit schon mit 14 Punkten zurücklagen, machten sie es dank zweier starker Schlussviertel noch einmal spannend. Durch die Niederlage verpassten es die Seawolves, an die Tabellenspitze zurückzukehren. | 14.02.2021 19:04