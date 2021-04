Stand: 04.04.2021 11:14 Uhr Basketball: Rostock Seawolves setzen Siegesserie fort

In der 2. Basketball-Bundesliga bleiben die Rostock Seawolves in der Erfolgsspur. Mit dem 95:75 (17:34,29:21,13:23,16:17)-Sieg am Samstagabend bei den Karlsruhe Lions gelang der neunte Sieg in Serie.Erfolgreichster Werfer war mit 23 Punkten Travor Lacey. Rostock festigt die Tabellenführung und hat nun beste Aussichten die Hauptrunde auf Platz eins zu beenden. Nach dem letzten Heimspiel beginnt dann die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga. | 04.04.2021 11:14