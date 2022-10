Stand: 13.10.2022 05:09 Uhr Basketball: Rostock Seawolves schlagen Riesen Ludwigsburg

Die Rostock Seawolves haben auch ihr zweites Spiel in der Basketball-Bundesliga gewonnen. Bei den Riesen Ludwigsburg setzten sie sich am Mittwochabend mit 102:95 durch. Gegen den letztjährigen Playoff-Halbfinalisten gelang dem Aufsteiger eine starke zweite Hälfte, in der sie Ludwigsburg fast gar nicht mehr zur Entfaltung kommen ließen. Überragender Mann auf dem Parkett: Neuzugang Derrick Alston Jr. mit 29 Punkten im Spiel. Wie schon in der ersten Partie lag die Mannschaft von Trainer Christian Held phasenweise zweistellig hinten. Mit einer deutlichen Steigerung drehten die Rostocker die Partie und gewannen sie letztlich verdient.

