Stand: 31.10.2021 07:02 Uhr Basketball: Rostock Seawolves schlagen Artland Dragons

Die Rostock Seawolves haben am Samstagabend in der 2. Basketball-Bundesliga ihr Heimspiel gegen die Artland Dragons mit 79:69 gewonnen. Bereits zur Halbzeit führten die Rostocker mit 38:35. Es war der dritte Sieg in Folge. In der Tabelle sind die Seawolves vorerst auf Platz vier. Am kommenden Freitag spielen sie auswärts beim SC Itzehoe. | 31.10.2021 06:55