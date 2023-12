Stand: 27.12.2023 05:05 Uhr Basketball: Rostock Seawolves schlägt die Baskets Bonn

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) ihren sechsten Saisonsieg gefeiert. Gegen Vizemeister Baskets Bonn setzten sich die heimstarken Norddeutschen am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 98:92 (51:51) durch. Derrick Alston Jr. war mit 22 Punkten bester Werfer der Seawolves. Am Sonnabend muss das Team von Coach Christian Held in Vechta antreten.

