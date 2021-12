Stand: 19.12.2021 06:58 Uhr Basketball: Rostock Seawolves mit Auswärtssieg bei Eisbären Bremerhaven

Die Rostock Seawolves haben in der zweiten Basketball-Bundesliga den zehnten Sieg in Folge geholt. Damit stellten sie ihren eigenen Vereinrekord ein. Die Rostocker gewannen mit 95:84 bei den Eisbären Bremerhaven. In der zweiten Handball-Bundesliga gewannen die Männer von Empor Rostock mit 34:27 beim TV Hüttenberg. | 19.12.2021 06:58