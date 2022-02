Stand: 06.02.2022 06:45 Uhr Basketball: Rostock Seawolves gewinnen in Kirchheim

Die Rostock Seawolves haben in der 2. Basketball-Bundesliga wieder die Tabellenführung übernommen. Bei den Kirchheim Knights gewann das Team am Sonnabend mit 97:93. Dabei hatte der Spieler Nijal Pearson mit 29 Punkten einen Großen Anteil am Erfolg. | 06.02.2022 06:50

