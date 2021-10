Stand: 17.10.2021 18:31 Uhr Basketball: Rostock Seawolves gewinnen gegen Schwenningen

In der zweiten Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves am fünften Spieltag den ersten Heimsieg eingefahren. Sie schlugen die Panthers Schwenningen knapp mit 87:85. Zur Halbzeit hatten sie mit 51:33 geführt. Nach der Pause schrumpfte der Vorsprung. Zeitweise gerieten die Seawolves sogar in Rückstand, sodass die Zuschauer in der Rostocker Halle bis zum Schluss mit ihrem Team um den Sieg bangen mussten. | 17.10.2021 18:30