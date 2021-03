Stand: 28.03.2021 18:06 Uhr Basketball: Rostock Seawolves gewinnen gegen Schwenningen

In der zweiten Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves am Sonntagabend die Tabellenführung zurückerobert. Gegen die Panthers Schwenningen gewannen sie zu Hause mit 100:64. Die ersten Punkte im Spiel erzielten die sechstplatzierten Gäste aus Baden-Württemberg in den schwarzen Trikots. Doch das war die einzige Führung, denn Rostock war das klar bessere Team. Schon zur Halbzeit lagen die Seawolves mit 43:29 vorne. Für die Seawolves war es der siebte Sieg in Folge. | 28.03.2021 18:06