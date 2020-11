Stand: 08.11.2020 18:18 Uhr Basketball: Rostock Seawolves gewinnen gegen Ehingen

In der 2. Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves am Sonntagabend das Spiel gegen den Tabellenletzten aus Ehingen mit 109 zu 83 gewonnen. Coronabedingt mussten die Seawolves erstmals ein Heimspiel ohne Fans bestreiten, doch die Spieler zeigten sich davon unbeeindruckt. Insbesondere im Angriff wirkte Rostock hochkonzentriert und kam so zu einem Rekordsieg. Nie zuvor hatten die Seawolves in der zweithöchsten Spielklasse mehr Punkte in einem Spiel erzielt als am Sonntag. In der Tabelle bleiben die Rostocker somit auf Platz 2. | 08.11.2020 18:18