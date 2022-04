Stand: 24.04.2022 08:02 Uhr Basketball: Rostock Seawolves gewinnen Auftaktspiel in Karlsruhe

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben am Sonnabend mit 87 zu 66 gegen die Karsruhe Lions gewonnen. Kurz vor dem Start in die Playoffs der 2. Bundesliga waren die Sorgen bei den Rostockern groß. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Zweitligist zuletzt mit erheblichem Personalmangel zu kämpfen. In den vergangenen zwei Wochen fielen acht Spieler sowie weitere Mitarbeiter aus dem Umfeld des Teams wegen einer Erkrankung aus. | 24.04.2022 08:00