Stand: 04.02.2023 06:58 Uhr Basketball: Rostock Seawolves feiern klaren Sieg in Hamburg

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga auch das zweite Duell gegen die Veolia Towers Hamburg für sich entschieden. Der Aufsteiger feierte am Freitagabend vor 3.400 Zuschauern in der Inselparkhalle zum Rückrundenstart einen 91:81-Erfolg und damit seinen dritten Sieg in Serie. Bester Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Held war Tyler Nelson. Bereits am Sonntag müssen die Rostocker dann erneut antreten. Zu Gast in der Stadthalle ist Oldenburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.02.2023 | 07:00 Uhr