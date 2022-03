Stand: 13.03.2022 18:19 Uhr Basketball: Rostock Seawolves bezwingen Ehingen souverän

Die Basketballer der Rostock-Seawolves haben die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga gefestigt. Die Norddeutschen bezwangen am Sonntag in eigener Halle Ehingen mit 112:79 (49:43). Erfolgreichster Rostocker Werfer war Nijal Eman Pearson mit 26 Punkten. | 13.03.2022 18:18

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.03.2022 | 19:00 Uhr