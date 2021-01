Stand: 31.01.2021 18:14 Uhr Basketball: Rostock Seawolves unterliegen Bremerhaven

In der 2. Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves gegen die Eisbären Bremerhaven mit 82:85 verloren. Zeitweise hatten die Seawolves in der eigenen Halle im ersten Viertel mit fünfzehn Punkten Vorsprung geführt. Im letzten Viertel wechselte die Führung in einem spannenden Spiel hin und her. Trotz der Niederlage bleiben die Seawolves Tabellenführer. | 31.01.2021 18:03