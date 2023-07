Stand: 04.07.2023 16:08 Uhr Basketball: Leistungsträger Pearson verlässt Rostock Seawolves

Nach zwei Jahren beim Basketball-Bundesligisten Rostock Seawolves verlässt der US-Amerikaner Nijal Pearson in diesem Sommer den Club. In der zweitklassigen ProA kam der vielseitige Forward in 41 Spielen der regulären Saison 2021/2022 und den ProA Play-offs 2022 auf 14,1 Punkte, 5,9 Rebounds, 3,2 Assists und 1,7 Steals. In der Bundesliga konnte Pearson seine Leistungen aus seinem ersten Jahr in Rostock bestätigen. In 30 Einsätzen kam er auf 11,1 Zähler, 5,7 Rebounds, 2,5 Assists und 1,2 Steals.

