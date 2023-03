Stand: 26.03.2023 06:19 Uhr Basketball-Bundesliga: Seawolves verlieren gegen Würzburg

Die Rostock Seawolves haben ihr 25. Spiel in der laufenden Basketball-Bundesliga-Saison gegen die Würzburg Baskets verloren. Die Mannschaft von Trainer Christian Held unterlag den Baskets in der Stadthalle knapp mit 72:76 (38:36) und musste die 13. Niederlage der Saison hinnehmen. Die Seawolves kamen zunächst besser in die Partie und mit einer 20:13-Führung aus dem ersten Viertel. Die Rostocker konnten ihre Führung sogar bis auf 31:15 ausbauen, ehe die Gäste aus Würzburg zurück in die Partie fanden und bis zur Halbzeit auf zwei Punkte Rückstand verkürzten. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Baskets mit einer 10:0-Serie die Führung und konnten diese bis zum Ende der Partie halten.

