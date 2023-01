Stand: 19.01.2023 05:30 Uhr Basketball Bundesliga: Seawolves unterliegen Chemnitz klar

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga erneut eine Niederlage kassiert. Nach dem 81:96 (42:50) am Mittwochabend gegen die Niners Chemnitz ging der Aufsteiger, der auf seinen verletzten Spielmacher JeQuan Lewis verzichten musste, zum vierten Mal in Folge als Verlierer vom Feld und musste sich zudem in der neunten seiner bislang 15 Liga-Partien geschlagen geben. Bester Werfer im Team von Cheftrainer Christian Held war Derrick Alston (20 Punkte). Im ersten Viertel war es den Seawolves gelungen, nach einem zwischenzeitlichen 12:18-Rückstand zum 20:20 auszugleichen. In der Schlussphase gerieten die Hausherren jedoch wieder ins Hintertreffen.

