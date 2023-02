Stand: 15.02.2023 14:25 Uhr Basketball-Bundesliga: Rostock Seawolves in Braunschweig

In der Basketball-Bundesliga müssen die Rostock Seawolves heute auswärts antreten. Am Abend spielt der Aufsteiger bei den Löwen Braunschweig. Nach zuletzt zwei Niederlagen soll es wieder einen Sieg geben. "Für uns wird es ein unglaublich schweres Spiel", sagte Trainer Christian Held vorab. Die Rostocker stehen in der Tabelle derzeit auf Platz 11, Braunschweig befindet sich auf Platz 16. Für die Seawolves ist es die letzte BBL-Partie vor der Länderspielpause. Weiter geht es dann am 4. März mit der Partie beim Mitteldeutschen Basketball Club.

