Basketball-Bundesliga: Rostock Seawolves gewinnen in Braunschweig

In der Basketball-Bundesliga haben die Rostocker Seawolves gegen die Löwen in Braunschweig gewonnen. Auswärts setzten sie sich am Mittwochabend mit 87:71 durch. Zur Halbzeit stand es 43:31 für die Seawolves. Damit gelang den Rostockern nach zwei Niederlagen wieder ein Sieg. In der Bundesliga müssen die Seawolves erst wieder am 4. März antreten. Dann spielen sie bei den Syntainics MBC in Weißenfels (Sachsen-Anhalt).

