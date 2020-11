Basepohl: Umgestaltung des Kasernengeländes vor Abschluss Stand: 20.11.2020 13:54 Uhr Seit 2001 wird ein Kasernengelände in Basepohl bei Stavenhagen schrittweise für die zivile Nutzung umgestaltet. Nun steht der Abschluss bevor. Ein Großteil der Gewerbeflächen ist bereits verkauft.

Die Umgestaltung eines 480 Hektar großen ehemaligen Kasernengeländes in Basepohl bei Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) steht kurz vor dem Abschluss. Für den Bau einer 1,5 Kilometer langen Verbindungsstraße auf dem Gelände übergab Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag einen Förderbescheid in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Mit dem Bau der Verbindungsstraße auf dem ehemaligen NVA- und Bundeswehrgelände sei die Umwandlung zum Gewerbegebiet so gut wie abgeschlossen, sagte Stavenhagens Bürgermeister Stefan Guzu (parteilos).

Gesamtkosten in Höhe von zwölf Millionen Euro

80 Prozent der Gewerbeflächen seien bereits verkauft. Die ersten Gewerbesteuereinahmen flössen bereits, so Guzu weiter. Angesiedelt hätten sich unter anderem bereits ein großer Zimmereibetrieb, ein Bio-Mischfutterwerk, ein Baumaschinen-Vermieter, ein Metallbaubetrieb sowie ein Hersteller von kleinen Windkraftanlagen. 80 Arbeitsplätze seien so neu entstanden. Seit 2001 wird das Kasernengelände in Basepohl schrittweise für die zivile Nutzung umgebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als zwölf Millionen Euro.

