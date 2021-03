Bartsch und Oldenburg führen Nordost-Linke in den Wahlkampf Stand: 13.03.2021 17:56 Uhr Mit den Spitzenkandidaten Dietmar Bartsch für den Bundestag und Simone Oldenburg für den Landtag will die Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr in den Wahlkampf gehen.

Als dritte Partei in Mecklenburg-Vorpommern hat die Linke am Sonnabend ihre Spitzenkandidaten nominiert und nimmt so Kurs auf die Bundes- und Landtagswahlen am 26. September. Auf dem zweitägigen Landesparteitag in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) wählten die stimmberechtigten Delegierten den Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, am Vormittag mit 93,5 Prozent auf Platz eins der Landesliste. Der 62-jährige gebürtige Stralsunder war 1998 erstmals in den Bundestag gewählt worden und ist seit 2015 Vorsitzender der Linksfraktion. Er kandidiert bei der Bundestagswahl am 26. September erneut im Wahlkreis Rostock und strebt dort nach eigenen Worten erstmals den Gewinn des Direktmandats an.

Oldenburg führt die Linke in den Landtagswahlkampf

Spitzenkandidatin für die parallel zur Bundestagswahl laufende Landtagswahl wird Simone Oldenburg. 93,7 Prozent der 112 Stimmberechtigten setzten die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag am Sonnabendnachmittag auf Platz eins der Landesliste. Oldenburg war ohne Gegenkandidaten angetreten. Die Pädagogin aus Nordwestmecklenburg gehört dem Parlament seit 2011 an. 2016 übernahm sie die Führung der Linksfraktion, nachdem die Linke mit 13,2 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl erzielt hatte und die Fraktion auf elf Abgeordnete geschrumpft war. Insgesamt 35 Frauen und Männer wollen in diesem Jahr für die Linke in den Landtag einziehen, acht bewerben sich um ein Mandat für den Bundestag. Dort haben die Linken aus Mecklenburg-Vorpommern zur Zeit drei Sitze, elf sind es im Landtag. Zuletzt hatte die Linke bei der Landtagswahl vor fünf Jahren mit 13,2 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten in Mecklenburg-Vorpommern eingefahren. Das soll sich in diesem Jahr ändern.

"Die stecken knietief im moralischen Sumpf"

Bartsch stimmte seine Partei in Demmin auf den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern ein. "Die stecken knietief im moralischen Sumpf", attackierte Bartsch CDU und CSU. Die aktuelle Affäre um Vorteilsnahme bei der Beschaffung von Schutzmasken und der bevorstehende Abschied von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus der Politik sorgten mit dafür, dass die bevorstehenden Wahlen offen seien. "Was der Union nach 16 Jahren völlig fehlt, das ist eine Vision für das Land. Was aber vielen Abgeordneten der Union fehlt, das ist Anstand", sagte Bartsch. Dabei bezog er auch die beiden wegen anderer Affären in der Kritik stehenden Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, Philipp Amthor und Karin Strenz, mit in seine Kritik ein.

Programmatisch Bildung und Löhne im Fokus

Programmatisch setzt die Partei vor allem auf bessere Bildung, fordert gerechtere Löhne, engagiert sich gegen Kinderarmut und will sich für ostdeutsche Interessen einsetzen. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie war der Parteitag mehrfach verschoben worden. Er findet nun in einer weitläufigen Tennishalle unter verschärften Hygienevorschriften statt.

