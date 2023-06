Stand: 05.06.2023 13:54 Uhr Bartow: Urteil wegen Macheten-Attacke rechtskräftig

Das Haft-Urteil gegen einen 70-jährigen Mann wegen eines blutigen Nachbarschaftsstreits in Bartow (Mecklenburgische Seenplatte) ist rechtskräftig. Dabei wurde der 36 Jahre alte Nachbar lebensgefährlich verletzt, aber dank mehrerer Notoperationen gerettet. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revision des Verurteilten jetzt verworfen, wie der BGH am Montag in Karlsruhe mitteilte. Damit muss der Senior die Freiheitsstrafe, fünfeinhalb Jahre Gefängnis wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung mit einer Machete, verbüßen, sagte ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg. Dieses hatte den Mann im November 2022 verurteilt. Der Vorfall hatte sich am 10. Mai 2022 in Bartow ereignet.

