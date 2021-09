Stand: 25.09.2021 11:51 Uhr Barth: Vineta-Museum eröffnet Douzette-Ausstellung

In Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) eröffnet das Vineta-Museum heute eine Sonderausstellung zum 187. Geburtstag des Malers Louis Douzette. Gezeigt werden auch private Aufzeichnungen, Skizzen und Briefe, die ein Urenkel des Künstler dem Museum überlassen hat. Louis Douzette ist als "Mondscheinmaler" bekannt. Er malte vor allem Nachtbilder mit Vollmond am Meer. Douzette war viele Jahre lang Kunstprofessor an der Akademie der Künste in Berlin, lebte aber bis zu seinem Tod im Jahr 1924 in Barth. | 25.09.2021 11:50