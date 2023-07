Stand: 10.07.2023 06:08 Uhr Barth: Unbekannte verletzten 13-Jährigen mit Softair-Pistole

Unbekannte haben am Wochenende einen 13-Jährigen im Landkreis Vorpommern-Rügen mutmaßlich mit einer Softair-Pistole verletzt. Laut Polizei klagte der Junge nach dem Vorfall über einen starken Schmerz und ein Hämatom an seiner rechten Hand. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Junge war den Angaben zufolge am Samstag gemeinsam mit drei weiteren Kindern auf einem Radweg in Barth unterwegs gewesen, als ihnen ein roter Kleinwagen entgegengekommen sei. Sie nahmen demnach ein dumpfes Pfeifen von der Beifahrerseite wahr, als sie auf gleicher Höhe mit dem Auto waren. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich mehrere Personen in dem Kleinwagen.

