Barth: Unbekannte stehlen SUV und fahren Zaun von Reiterhof um

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls und eines Unfalls bei Barth auf Rügen in der Nacht zu Donnerstag. Auf dem Reiterhof in Glöwitz wurden ein Zaun und ein Tor beschädigt, außerdem mehrere Kanister Sprit entwendet. Vor Ort fanden die Beamten nur noch ein Kennzeichen. Wie sich herausstellte, gehört es zu einem schwarzen VW mit "Rammstein"-Aufklebern. Die Polizisten begaben sich zur Anschrift des Fahrzeughalters am Wasserturm in Barth. Dieser war nicht zuhause, weil er gerade den Diebstahl seines Autos auf dem Polizeirevier anzeigte.

