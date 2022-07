Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Barth: Strohpresse und Traktor abgebrannt - 200.000 Euro Schaden

Zwischen Barth und Rubitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Dienstagabend eine Strohpresse in Brand geraten. Das Feuer hat sich auch auf den Traktor ausgebreitet. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Schlepper und Presse wurden nach Polizeiangaben vollständig zerstört - der Schaden beträgt rund 200.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich das Stroh in der Presse. | 13.07.2022 08:31