Stand: 05.08.2023 07:53 Uhr Barth: Segler tot im Schilfgürtel entdeckt

Auf dem Barther Bodden ist am Fretagnachmittag offenbar ein Segler verunglückt. Eine Kitesurferin fand den 57-jährigen Mann leblos im Schilfgürtel in der Nähe des Nisdorfer Hafens. Nach Angaben der Polizei gibt es keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung. Zwei Stunden vorher hatte eine Seglerin das führungslose Segelboot des Verunglückten entdeckt und bei der Rettungsleitstelle Alarm geschlagen. Daraufhin starteten die Seenotretter eine Suche, an der sich fünf Boote sowie Hubschrauber der Bundespolizei und die Feuerwehr Altenpleen beteiligten.

