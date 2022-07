Stand: 14.07.2022 17:34 Uhr Barth: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

In Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) ist eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin die 68-Jährige auf ihrem Rad übersehen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Radfahrerin so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die Unfallverursacherin wurde von einem Seelsorger betreut. Ein Gutachter untersucht den Unfall nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft, auch die Kriminalpolizei ermittelt. | 14.07.2022 17:33

