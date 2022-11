Stand: 22.11.2022 14:53 Uhr Barth: Pläne für höhere Kurabgabe

Die Stadt Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) plant, die Kurabgabe zu erhöhen. Im kommenden Jahr könnten Touristen dann 1,70 Euro pro Tag in der Hauptsaison zahlen. Momentan sind es 1,20 Euro. Am Abend tagt der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur dazu. Wie der Vorsitzende des Ausschuss, Mario Galepp, sagte, habe der Finanzausschuss seine Zustimmung zu den Plänen bereits signalisiert. Eine Entscheidung dazu fällt die Stadtvertretung voraussichtlich am 8. Dezember.

