Barth: Mehrere Fahrzeuge in Brand geraten

In Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) sind in der Nacht zum Montag mehrere geparkte Fahrzeuge in Brand geraten. Nach Polizeiangaben war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache an einem Fahrzeug ausgebrochen und habe dann auf drei weitere übergegriffen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

