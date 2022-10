Stand: 13.10.2022 15:31 Uhr Barth: Mann soll Frau mit Messer getötet haben - Haftbefehl erlassen

Ein 42-Jähriger soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) Mittwochmittag eine Frau mit einem Messer getötet haben. Passanten hätten den Beamten mitgeteilt, dass ein blutbeschmierter Mann durch Barth gehe, hieß es von der Polizei. Die Polizei habe daraufhin in einer Wohnung die Frau tot aufgefunden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Marokkaner wurde festgenommen und die Ermittlungen aufgenommen. Am Donnerstagnachmittag ist das Amtsgericht Stralsund dem Antrag der Staatsanwaltschaft Stralsund gefolgt und hat Haftbefehl wegen Mordes aufgrund sonstiger niederer Beweggründe gegen den 42 Jahre alten Mann erlassen.

