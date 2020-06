Stand: 01.06.2020 11:24 Uhr - NDR 1 Radio MV

Barth: Kind bei schwerem Autounfall gestorben

Bei einem schweren Autounfall auf der Landstraße südlich von Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein dreijähriges Kind ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden zudem schwer verletzt. Nach ersten Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag nach einem missglückten Überholmanöver.

Autofahrer konnten einander nicht mehr ausweichen

Ein 56 Jahre alter Autofahrer aus Barth war aus Richtung Löbnitz kommend in den Gegenverkehr gefahren. Dabei hat er laut Polizei den entgegenkommenden Wagen eines 44-Jährigen aus der Region Anklam übersehen. Keiner der beiden Autofahrer konnte ausweichen, die beiden Wagen stießen frontal zusammen. Der 44-Jährige und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ein dreijähriges Mädchen konnte zunächst noch von einem Notarzt wiederbelebt werden, es starb dann aber noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Der 56-Jährige und seine Beifahrerin kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Die Feuerwehr war nach dem Unfall mit einem Großaufgebot vor Ort. Etwa 35 Feuerwehrleute, Notärzte mit mehreren Rettungswagen und insgesamt vier Rettungshubschraubern waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen, zudem mehrere Streifenwagen der Polizei. Die Landstraße war vom Nachmittag bis zum Abend fünf Stunden lang voll gesperrt. Kriminalpolizei und Sachverständige der Dekra ermitteln nun, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.

