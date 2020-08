Stand: 17.08.2020 08:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Barth: Fünftägige Truppenübung beginnt

In Vorpommern beginnt heute eine Truppenübung der Bundeswehr und des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern. Am Flughafen Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) werden viele Flugzeuge bis zu zwanzigmal am Tag starten und landen. Die Maschinen bringen immer wieder Fallschirmspringer in die Luft, die dann über Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) abspringen.

Autofahrer werden um Achtsamkeit gebeten

Da der Flughafen Barth direkt an einer Hauptverkehrsstraße liegt, bitte die Polizei alle Autofahrer um eine hohe Aufmerksamkeit und darum, sich von den Flugzeugen dicht über der Straße nicht ablenken zu lassen. Die Straße macht dort zudem eine Kurve und gilt als Unfallverschwerpunkt - erst vor zwei Wochen ist dort ein Trabantfahrer tödlich verunglückt, als eine junge Frau in den Gegenverkehr geraten war.

Die gemeinsame Übung der Bundeswehr und des Landeskommandos MV ist bis zum Freitag geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 17.08.2020 | 08:00 Uhr